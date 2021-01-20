Представник демократичної партії Джо Байден обраний сорок шостим президентом США виголосив інавгураційну промову після складання присяги.

Байден назвав свою інавгурацію днем демократії.

– Це – день Америки. День демократії. Це історичний день надії.

Також новий очільник Білого дому закликав співгромадян забути про розбіжності і об’єднатися.

– Я всією душею хочу об’єднати США, людей. І я прошу всіх допомогти добитися цього. Єдність – це наш шлях вперед. Ми повинні бути по–справжньому Сполученими Штатами Америки.

Він закликав американців почати все заново та врешті прислухатися один до одного. На думку президента, США належить вирішити безліч проблем. Одна з них – пандемія коронавірусу, яка забрала безліч життів і завдала сильного удару по економіці країни.

– Ми завжди були сміливими і тепер ми зможемо взяти під контроль ситуацію з коронавірусом. Тепер ми будемо писати нову главу в цій історії для наших дітей.

Давайте об’єднаємо наші слова і наші молитви, щоб продовжувати історію нашої великої нації. Якщо ми зробимо це, то наші діти скажуть про нас, вони зробили все можливе, вони виконували свій обов’язок.

Я завжди буду з вами, я завжди буду захищати демократію і Америку. Разом ми будемо писати історію надії, а не страху.

Демократія не померла при нас, а почала процвітати. Хай благословить Господь Америку і наші війська.