Адміністрація Байдена пропонує Росії продовжити на п’ять років новий договір про стратегічні наступальні озброєння, який обмежує кількість стратегічних ядерних озброєнь США та Росії.

Цей крок майже напевно вітатиметься як Росією, так і ключовими американськими союзниками. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в четвер закликав Сполучені Штати і Росію продовжити договір, а потім розширити його.

– Ми не повинні опинитися в ситуації без обмежень щодо ядерних боєголовок, а термін дії нового СНО закінчиться протягом декількох днів, – сказав Столтенберг журналістам в Брюсселі.

Столтенберг підкреслив, що продовження нового договору – це не кінець, це початок зусиль щодо подальшого посилення контролю над озброєннями.

Радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван планував передати пропозицію послу Росії в США Анатолію Антонову в другій половині дня в четвер.

Договір від 2010 року

Термін дії договору закінчується 5 лютого, і це остання угода, що обмежує ядерну зброю США та Росії.

Підписаний в 2010 році президентом США Бараком Обамою і президентом Росії Дмитром Медведєвим, він обмежує кожну країну не більше ніж 1 550 розгорнутими ядерними боєголовками.