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Факти / Світ / Росія
Євгенія Шапоренко |

Арешт Навального та насильство на мітингах: ЄС не планує вводити санкції проти РФ

Європейський союз не планує вводити санкції проти Росії через арешт опозиціонера Олексія Навального і репресії щодо учасників протесту.

Жозеп Боррель

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, після зустрічі з главами МЗС країн-членів ЄС.

– Деякі країни піднімали питання арешту Навального і трьох тисяч людей під час протестів, але конкретних пропозицій не надходило. Однак Рада буде реагувати, коли того вимагатимуть обставини, і ухвалюватиме відповідні рішення, – зазначив Боррель.

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Він додав, що Рада ЄС засуджує масові затримання і насильство щодо протестувальників і закликає РФ звільнити тих, хто був затриманий.

Боррель зазначив, що не збирається скасовувати свій візит до Росії, який запланований на 5 лютого.

Протести у Росії

23 січня на вулиці різних міст Росії вийшло близько 150 тис. людей. Наймасовіші мітинги в РФ та найжорсткіші сутички з силовиками відбувалися в Москві та Санкт-Петербурзі.

За даними правозахисників, у цей день була рекордна кількість затриманих за весь час правління Володимира Путіна — понад три тисячі людей, а якщо точніше 3 296.

24 січня балтійські країни виступили за введення санкцій Євросоюзу проти російських чиновників, відповідальних за придушення протестів у Російській Федерації.

Джерело: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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