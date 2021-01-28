У США громадянина засудили до дев’яти років у в’язниці за погрози 45-му президенту США Дональду Трампу.
53-річний американець у 2018 році за допомогою телефону та електронної пошти погрожував низці посадовців – президенту США, представникам адміністрації аеропорту, працівникам виправних закладів і релігійних установ, суддям тощо. Також чоловік повідомляв про намір підірвати деякі об’єкти нерухомості у кількох штатах.
Того ж року його арештували та тримали під вартою. Напередодні він визнав свою провину за п’ятьма пунктами, зокрема за погрози фізичною розправою Трампу та надання недостовірної інформації про мінування.
У 2015 році Гері Джозеф Грейвелл, також відомий як Роланд Прежан, був затриманий на 70 місяців за аналогічний злочин.
Перед завершенням президентського терміну Дональд Трамп помилував 73 осіб, а ще 70 пом’якшив покарання. Серед них американські репери, колишній помічник та інші посадовці.
Кого саме помилував Трамп, дивіться на Фактах ICTV.
Джерело: Департамент юстиції США