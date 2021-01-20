Стів Беннон, репери та ще 70 людей: кому Трамп оголосив амністію

Президент Дональд Трамп помилував свого колишнього помічника Стіва Беннона. Рішення було ухвалено лише за кілька годин до того, як Трамп мав залишити Білий дім у останній раз.

– Президент Трамп повністю помилував Стівена Беннона. Прокуратура переслідувала Беннона за звинуваченнями у шахрайстві, пов’язаному з його участю у політичному проекті, – заявила прес-секретар Білого дому Кейлі Макенані.

Що відомо про Беннона

У січні 2017 року Дональд Трамп своїм указом ввів Беннона в постійний склад Ради національної безпеки США. Однак у квітні його виключили з Ради після реорганізації. Беннон був старшим радником президента США, але у серпні 2017-го пішов з посади.

Звільнення Стіва Беннона послідувало після того, як в інтерв’ю для книги Майкла Волффа Вогонь і лють: У Білому домі Трампа він висловив думку про відносини США та Північної Кореї, яка суперечила позиції Білого дому.

21 серпня 2020 року його заарештували за підозрою у змові з метою розкрадання коштів. Справа стосується некомерційної організації We Build The Wall, яка займалася збором коштів для будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Беннона звинуватили у тому, що він привласнив собі понад мільйон доларів пожертвувань.

Кого помилував Трамп

Загалом президент США Дональд Трамп перед від’їздом із Білого дому помилував 73 людини і пом’якшив покарання ще для 70.

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Зокрема, він помилував Тодда Буланже, який у 2008 році визнав себе винним у змові з метою шахрайства. Помилування торкнулося і Ріка Ренці. Його у 2013 році визнали винним у вимаганні, хабарництві, шахрайстві зі страхуванням, відмиванні грошей і рекеті.

Також Трамп помилував реперів Ліла Вейна і Кодака Блека.

Ліл Вейн був засуджений за зберігання позолоченого пістолета. Пізніше виконавця відпустили під заставу. Він пообіцяв пожертвувати $1 млн на благодійність у разі, якщо він потрапить під амністію.

Кодак Блек нині відбуває покарання за незаконне придбання кількох видів зброї.

Інавгурація Байдена

20 січня у Вашингтоні о 19.00 за київським часом відбудеться інавгурація Джо Байдена – новообраного президента США.

Через пандемію коронавірусу традиційну двогодинну ходу представника держави до Білого дому замінять на віртуальний парад, який транслюватимуть на телебаченні.

Загалом очікується скромна церемонія, хоча зазвичай її відвідують близько 200 тис. осіб.

Джерело: White House