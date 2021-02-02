У Німеччині вважають, що США під керівництвом президента Джо Байдена будуть активнішими у питанні вирішення конфлікту на Донбасі, ніж це було за часів Дональда Трампа.

Таку позицію озвучив очільник МЗС країни Гайко Маас під час прес-конференції Європа-2021.

– Те, що під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним Джо Байден заговорив про Україну, уже вказує на те, що США будуть діяти більш активно, ніж до цього, – зазначив Гайко Маас.

Водночас, на його думку, Трамп і його адміністрація не були зацікавлені у врегулюванні цієї ситуації.

Він також висловив надію, що США допоможуть Німеччини і Франції, які вже активно беруть участь у цьому процесі як посередники.

Телефонна розмова Путіна і Байдена

Наприкінці січня Путін і Байден провели першу телефонну розмову.

Під час спілкування очільники США та РФ торкнулися теми України.

Детальніше про розмову Путіна і Байдена читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Europa 2021 Live-Event, РБК-Україна