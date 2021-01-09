Україна не розглядає використання російської вакцини Супутник V – Степанов

Україна не буде застосовувати російську вакцину від коронавірусу Супутник V. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, у плані вакцинації України немає використання російської вакцини. Наразі укладено угоду з китайським виробником – фармацевтичною компанією Sinovac Biotech. Також ведуться переговори з іншими компаніями.

Степанов розповів, що масова вакцинація населення в Україні проходитиме у п’ять етапів.

Читайте: Вакцина від Covid-19: Україна отримала листа від COVAX про постачання речовини

Напередодні Максим Степанов оцінив можливість виготовлення російської вакцини в Україні. За його словами, шансів у Супутник V потрапити на український ринок майже немає. Для цього препарату потрібно пройти три фази випробовування.

Джерело: Настоящее время