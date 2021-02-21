Очільник США Джо Байден готується провести свою першу зустріч на міжнародному рівні. Він зустрінеться з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Захід заплановано на вівторок, 23 лютого. Він пройде у дистанційному режимі.

Під час зустрічі представники країн обговорять низку питань, серед яких – боротьба з пандемією коронавірусу, змінами клімату, економічна тема.

Крім того, країни планують розширити співпрацю після того, як відносини між ними були напруженими через рішення США заблокувати трубопровід Keystone XL, який підтримує Канада.

Діяльність Байдена на посаді президента США

Президент США Джо Байден уже озвучив свою позицію щодо низки питань, серед яких – будівництво російського газопроводу Північний потік-2.

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Він вважає цю угоду невдалою для Європи.

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