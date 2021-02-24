У столиці Китаю Пекіні суд зобов’язав чоловіка виплатити матеріальну компенсацію колишній дружині. Жінка отримає 50 тис. юанів (понад 216 тис. грн) за хатню роботу, яку вона виконувала безкоштовно за п’ять років у шлюбі.

Чоловік подав на розлучення минулого року. Спочатку дружина була проти, однак потім погодилася за умови виплати грошової компенсації. Вона аргументувала це тим, що партнер майже не брав участі у вихованні дітей та виконанні хатніх справ.

Пекінський районний суд вирішив справу на користь жінки, зобов’язавши її колишнього виплачувати щомісячні аліменти у розмірі 2 тис. юанів (близько 8 641 грн), а також одноразову плату за виконання хатніх обов’язків.

Це стало можливим завдяки новому цивільному кодексу в країні, який набрав чинності цього року.

Відповідно до нового закону, чоловік/дружина має право вимагати компенсації під час розлучення, якщо він або вона несуть більшу відповідальність за виховання дітей, догляд за літніми родичами та надання допомоги партнерам у їхній роботі.

Розлучення Кім Кардаш’ян та Каньє Веста

Напередодні стало відомо про розлучення Кардаш’ян та Веста. Офіційно пара ще не подала документи, однак наразі вони живуть окремо.

Репер забрав свої речі з їхнього спільного будинку, зокрема 500 пар кросівок.