Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц запропонував Європейському союзу ввести зелені паспорти для тих, хто вже перехворів на Covid-19 або зробив щеплення від вірусу.

За словами Курца, це дозволить європейцям вільно пересуватися всередині ЄС.

Курц збирається внести пропозицію на розгляд ЄС у четвер і сподівається на підтримку. В іншому випадку такі паспорти можуть ввести на національному рівні.

— Ми хочемо якомога швидше повернутися до нормального життя, знову вільно подорожувати Європою – чи то через роботу, чи з особистих причин. І перш за все, ми хочемо мати можливість відвідувати культурні заходи, ресторани, – зазначив він.

Для прикладу Курц нагадав про Ізраїль, де вже впровадили зелені паспорти для вакцинованих або тих, хто переніс коронавірус. На думку канцлера, паспорт має бути цифровим, щоб його можна було завантажити у смартфон.

Влада Ізраїлю з 21 лютого пом’якшила обмеження у країні. З 21 лютого у країні знову запрацювали готелі, ТРЦ, фітнес-клуби та культурні заклади. Відвідувати тренажерні зали, культурні та спортивні заходи, готелі та басейни можуть лише власники зелених паспортів. Для відвідування ТРЦ, магазинів, бібліотек, музеїв та відкритих ринків вони непотрібні.

Водночас, у ВООЗ заявили раніше, що не рекомендують впровадження спеціальних документів для подорожей для тих, хто щепився вакциною, поки всі люди не мають можливості її зробити.