Спростять пересування ЄС: сертифікати Covid-вакцинації хочуть розробити до літа

Єврокомісія планує розробити до літа сертифікат вакцинації від коронавірусу, щоб спростити пересування людей Європою.

Представник Єврокомісії Крістіан Віганд під час брифінгу в Брюсселі заявив, що протягом березня висунуть цю пропозицію на обговорення. Адже сертифікат може полегшити вільне пересування людей в ЄС.

Окрім того, сертифікат можна використати і для результатів ПЛР-тестів або одужання.

За словам Віганда, держави-члени ЄС домовились про вимоги до сертифіката. Залишилося лише скоординувати механізм взаємного визнання систем.

Натомість керівник служби офіційних представників ЄС Ерік Мамер заявив, що тема перебуває на початковій стадії, тому не прийшов ще час розглядати деталі цієї пропозиції.

Мамер при цьому наголосив, що в ЄС роздумують про розробку практичного способу, який дозволить полегшити свободу пересування у країнах ЄС в професійних або туристичних цілях на базі наявних медичних даних.

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Інший представник Єврокомісії Йоханнес Барці пояснив, що сертифікат планують розробити в паперовій та цифровій формах з посиленим захистом персональних даних власників документа.

У ЄС домовилися про розробку паспортів вакцинації

Європейський Союз погодив використання паспортів вакцинації.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підкреслила, що такий крок не означає, що відтепер подорожувати зможуть лише вакциновані від коронавірусу. Однак люди, які отримали щеплення, матимуть певні переваги.

Для цього планують створити спеціальний реєстр громадян і кожному присвоїти QR-код.