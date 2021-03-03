Президент Володимир Зеленський запропонував ввести санкції за свавілля в окупованому Криму, які б могли стати внеском ЄС в роботу Кримської платформи.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, який перебуває в Україні з візитом.

– Нещодавно Євросоюз схвалив новий глобальний санкційний режим за порушення прав людини в окупованому Криму. У зв’язку з цим я запропонував запровадити такі самі санкції щодо тих, хто чинить свавілля на окупованому півострові, – наголосив глава держави.

На його думку, це могло б стати потужним внеском Брюсселю у діяльність Кримської платформи.

Він також подякував ЄС ща послідовну політику щодо невизнання незаконної анексії Криму, проте наголосив, що нині потрібні більш дієві міжнародні кроки.

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– Питання Криму має бути винесено на міжнародний порядок денний, – зазначив президент, і нагадав про установчий саміт Кримської платформи, який пройде 23 серпня у Києві.

Напередодні Євросоюз запровадив санкції проти російських чиновників, пов’язаних з переслідуванням і тюремним ув’язненням опозиціонера Олексія Навального.

Під санкції потрапили чотири людини: генпрокурор Росії Ігор Краснов, глава СК Олександр Бастрикін, голова Росгвардіі Віктор Золотов і директор ФСВП Олександр Калашников.

Всі вони мають відношення до затримання, переслідування і винесення вироку Олексію Навальному, а також до придушення мирних протестів.