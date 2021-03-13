П’ять країн з Європейського союзу закликали до переговорів на вищому рівні для забезпечення справедливого розподілу вакцин проти Covid-19 в блоці.

Лідери Австрії, Латвії, Чехії, Словенії та Болгарії адресували спільний лист до президента Європейської ради Шарлю Мішелю та президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

Вони стверджують, що нинішня система продовжить створювати і поглиблювати велику нерівномірність між країнами-членами до літа, і деякі зможуть досягти колективного імунітету за кілька тижнів, тоді як інші будуть відставати.

Також лідери закликали президентів якомога швидше скликати обговорення з цього приводу.

За даними Європейського центру контролю та запобігання захворюванням, станом на 13 березня найшвидше вакцинація просувається у таких країнах як Мальта, Фінляндія, Данія, Угорщина та Ірландія. Найбільше відстають Латвія, Болгарія та Хорватія.

Вакцинація в Україні

Станом на 13 березня першу дозу вакцини проти Covid-19 отримала 47 541 особа. За добу вакцинувалися 9 304 особи. Найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області (690 щеплень).

За весь період вакцинальної кампанії найбільшу кількість щеплень зроблено у Донецькій області (4 654 щеплення), найменшу – у Чернігівській області (756 щеплень).

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: DPA