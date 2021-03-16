Moderna почала тестувати Covid-вакцину на дітях

Американська компанія-виробник вакцини проти коронавірусу Moderna почала тестувати свій препарат на дітях віком від 6 місяців до 12 років.

У дослідженні візьмуть участь близько 6 750 дітей із США та Канади. Це буде друга і третя фаза випробувань препарату mRNA-1273.

Під час досліджень вчені планують оцінити безпеку, переносність та ефективність двох доз вакцини, що вводяться з інтервалом у 28 днів.

На першому етапі учасники дослідження віком від 2 до 12 років отримають одну з двох дозувань. Натомість учасники віком від 6 місяців до 2 років отримають препарат у трьох дозуваннях.

Згодом проведуть проміжний аналіз для того, щоб виявити, яке дозування використовувати на другому етапі дослідження з контролем плацебо.

Протягом 12 місяців після другого щеплення за станом здоров’я учасників спостерігатимуть.

Moderna ще у грудні 2021 року почала випробування вакцини у Штатах серед підлітків віком від 12 до 17 років. Однак повну інформацію про це планують зібрати навесні 2021 року.

Крім того, в США препарат проти коронавірусу Moderna дозволено використовувати для осіб віком від 18 років.

Рекомендації ВООЗ щодо Covid-вакцини від Moderna

Експерти ВООЗ опублікували рекомендації з використання вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna.

Зокрема, вони зазначили кому потрібно робити щеплення цією речовиною, а кому не рекомендують вакцинуватися, які дозування необхідно використовувати і чи ефективна речовина проти нових штамів.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу від Moderna читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Moderna