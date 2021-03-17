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Анастасія Дячкіна |

США на наступному тижні введуть санкції проти РФ за втручання у вибори

Адміністрація США введе санкції щодо країн, які намагалися втручатися у президентські вибори 2020 року.

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Санкції зачеплять Росію, Іран та Китай.

Міністр фінансів за погодженням з держсекретарем, генеральним прокурором та міністром внутрішніх справ накладе відповідні санкції за дії, які були визначені як іноземне втручання у вибори в США.

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Прес-секретар президента США Джен Псакі не повідомила, коли саме можуть ввести санкції проти Росії.

Нещодавно керівник прес-служби Державного департаменту США Нед Прайс назвав умову для запровадження нових санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2.

Нові обмеження можуть затвердити, якщо протягом трьох місяців американська адміністрація визначить додаткових юридичних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу.

Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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