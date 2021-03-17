Міністр охорони здоров’я Великої Британії Мет Генкок наполягає на безпечності вакцини проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca після того, як окремі країни Європи призупинили її використання через побоювання щодо утворення тромбів.
Також він закликав людей прислухатися до регулюючих органів і отримати щеплення, як тільки у них з’явиться можливість.
За словами міністра, британський регулятор MHRA, Всесвітня організація охорони здоров’я та Європейське агентство з лікарських засобів вважають, що британсько-шведська вакцина безпечна.
– Ми постійно відстежуємо дію вакцини Oxford/AstraZeneca і знаємо, що вона рятує життя у Великій Британії прямо зараз, тому, якщо вам подзвонять, зробіть щеплення, – сказав він.
Окрім того, очільник МОЗ Великої Британії повідомив, що величезна кількість людей все ще вакцинується кожен день, а ентузіазм з приводу вакцинації неймовірно сильний.
Близько 13 країн призупинили використання вакцини в очікуванні додаткових роз’яснень щодо її безпеки.
Європейське агентство з лікарських засобів невдовзі має опублікувати результати свого розслідування щодо випадків утворення тромбів.
Вакцина проти коронавірусу
Міністерство охорони здоров’я збільшило інтервал між першим та другим щепленням вакцини проти Covid-19 від CoviShield, яку виготовляють за ліцензією Oxford-AstraZeneca.
Таке рішення ухвалили за рекомендаціями Національної технічної групи експертів. Таким чином інтервал з 28 днів збільшили до 90 днів.
Джерело: BBC