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Факти / Світ
Людмила Богданова |

$300 млн на рік і зброя: США можуть затвердити пакет допомоги Україні на 5 років

США розглядають варіант виділення щорічної матеріальної допомоги Україні у сфері безпеки. Сума складатиме до $300 млн. Про це йдеться у законопроекті щодо партнерства з Україною, який внесли у Сенат напередодні.

$300 млн на рік і зброя: США можуть затвердити пакет допомоги Україні на 5 років

Серед іншого, документ передбачає:

  • підтримку США України протягом наступних п’яти років;
  • виділення $300 млн військової допомоги на рік, зокрема $4 млн для підготовки військових;
  • надання зброї;
  • створення Державним департаментом США робочої групи з питань України;
  • призначення уповноваженої особи в Україні, яка б служила послом США у проведенні переговорів Нормандської четвірки.
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– Українському народові потрібні всі доступні ресурси для боротьби з російською агресією. Ми підтримуємо народ України, коли він захищає суверенітет і територіальну цілісність своєї нації, – сказав сенатор Джон Баррассо, представник Республіканської партії.

Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен також повідомляв про посилення підтримки України. Зокрема йдеться про економіку та сферу безпеки. Також Блінкен заявив про обговорення щодо санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2.

Джерело: Комітет у закордонних справах Сенату США

Фото: Dreamstime

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