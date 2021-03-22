Майже 60% американців задоволені роботою Джо Байдена

Більшість громадян Сполучених Штатів Америки задоволені роботою Джо Байдена на посаді президента країни.

За даними дослідження видання The Hill та дослідницької компанії Harris, 59% американців схвалюють роботу Джо Байдена на посаді президента США. Водночас 41% населення не підтримують його діяльність та рішення.

Окрім того, в опитування зазначається, що Байдена також підтримують 93% прихильників демократів та 60% незалежних громадян США. 75% американців, які є прибічниками Республіканської партії, негативно ставляться до роботи президента.

Найбільше американці схвально відгукуються про ухвалені рішення Байденом щодо боротьби з коронавірусом, управління урядом, економіки та створення робочих місць.

Також 56% громадян Америки позитивно відгукуються про роботу Байдена щодо боротьби з тероризмом, 55% – за позицію у зовнішній політиці.

Опитування проводилося з 12 до 14 березня. Воно охопило 2 818 зареєстрованих виборців, похибка становить 1,85%.

Рішення Байдена

Президент США Джо Байден пообіцяв американцям, що 4 липня у країні святкуватимуть не лише День незалежності Сполучених Штатів Америки, але й день незалежності від коронавірусу.

За словами очільника держави, необхідно внести свій внесок у боротьбу з коронавірусом, робити вакцинацію та продовжувати носити маски. У такому разі існує велика ймовірність, що до початку липня 2021 року невеликі групи громадян зможуть збиратися разом.