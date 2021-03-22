PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Майже 60% американців задоволені роботою Джо Байдена

Більшість громадян Сполучених Штатів Америки задоволені роботою Джо Байдена на посаді президента країни.

Джо Байден

За даними дослідження видання The Hill та дослідницької компанії Harris, 59% американців схвалюють роботу Джо Байдена на посаді президента США. Водночас 41% населення не підтримують його діяльність та рішення.

Окрім того, в опитування зазначається, що Байдена також підтримують 93% прихильників демократів та 60% незалежних громадян США. 75% американців, які є прибічниками Республіканської партії, негативно ставляться до роботи президента.

Читайте
Україна матиме широку підтримку в США - Волкер про політику Байдена

Найбільше американці схвально відгукуються про ухвалені рішення Байденом щодо боротьби з коронавірусом, управління урядом, економіки та створення робочих місць.

Також 56% громадян Америки позитивно відгукуються про роботу Байдена щодо боротьби з тероризмом, 55% – за позицію у зовнішній політиці.

Опитування проводилося з 12 до 14 березня. Воно охопило 2 818 зареєстрованих виборців, похибка становить 1,85%.

Рішення Байдена

Президент США Джо Байден пообіцяв американцям, що 4 липня у країні святкуватимуть не лише День незалежності Сполучених Штатів Америки, але й день незалежності від коронавірусу.

За словами очільника держави, необхідно внести свій внесок у боротьбу з коронавірусом, робити вакцинацію та продовжувати носити маски. У такому разі існує велика ймовірність, що до початку липня 2021 року невеликі групи громадян зможуть збиратися разом.

Джерело: Голос Америки

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка