6 лет колонии: крымчанина осудили за участие в “украинском батальоне”

Российский суд приговорил крымчанина Меджита Аблямитова к шести годам колонии строгого режима и году лишения свободы за участие в добровольном батальоне имени Номана Челебиджихана, который оккупационная власть считает незаконным вооруженным формированием.

В свою очередь украинский омбудсмен Людмила Денисова отметила, что уголовное дело сфабриковано, а решение так называемого Кировского районного суда Крыма – безосновательны. Ведь все показания Аблямитова были получены под давлением работников ФСБ во время допросов.

– Осуждаю незаконный приговор, который является очередным примером репрессий политически мотивированного преследования крымских татар, – заявила Денисова.

В то же время она напомнила, что по этому же обвинению в деле батальона в Крыму уже незаконно осуждены пятеро украинцев – Эдем Кадыров, Февзи Саганджи, Дилявер Гафаров, Нариман Межмединов, Айдын Мамутов.

Также Денисова призвала международное сообщество оказывать давление на РФ, чтобы прекратить политические преследования людей в оккупированном Крыму и освободить всех незаконно удерживаемых украинцев.

Российский суд вынес приговор крымскому активисту Приходько

Недавно суд РФ отправил крымчанина Олега Приходько в колонию строгого режима и наложил штраф в размере 110 тыс. руб.

Крымчанину вынесли приговор за якобы совершение террористического акта, а также подготовку к поджогу генконсульства РФ во Львове летом 2019 года.

Источник: Людмила Денисова