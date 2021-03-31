У США хочуть знову дозволити видачу віз для іноземних фахівців

Адміністрація президента США Джо Байдена планує скасувати заборону на видачу низки категорій робочих віз для іноземних фахівців.

Білий дім розглядає можливість не продовжувати введену минулого року заборону на видачу категорій робочих віз типів: H-1B, H-2B, H-4, L та більшості документів категорії J. Такі категорії документів дають право на роботу у США.

Дія заборони була продовжена на початку січня, коли при владі перебував 45-й президент США Дональд Трамп. Вона закінчується 31 березня.

На думку нової адміністрації, таке рішення зустріне підтримку з боку технологічних компаній, які вважають за краще оформляти візи H-1B для найму кваліфікованих фахівців з-за кордону.

Адміністрація Трампа намагалася посилити програму видачі віз категорії H-1B, через що відсоток схвалених заявок знизився.

Ця програма надає можливість американським роботодавцям наймати іноземних фахівців на тимчасовій основі. Технологічна індустрія розраховувала на візи H-1B для найму фахівців з-за кордону з глибокими знаннями в своїй сфері, особливо в науковій та технічній галузях.

Майже 60% американців задоволені роботою Джо Байдена

Більшість громадян Сполучених Штатів Америки задоволені роботою Джо Байдена на посаді президента країни.

За даними дослідження видання The Hill та дослідницької компанії Harris, 59% американців схвалюють роботу Джо Байдена на посаді президента США. Водночас 41% населення не підтримують його діяльність та рішення.