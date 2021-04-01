Facebook видалятиме контент з виступами 45-го президента США Дональда Трампа через блокування акаунтів.

Соцмережа вже встигла видалити зі своєї платформи тизер інтерв’ю з ним.

У компанії пояснили, що відео видалено з огляду на блокування облікових записів Трампа у Facebook та Instagram.

Водночас і надалі будь-які матеріали з голосом Дональда Трампа видалятимуть, що призведе до додаткових обмежень для акаунтів, які його публікували.

Блокування Трампа в соцмережах

У січні Facebook та Instagram заблокували облікові записи екс-президента Штатів Дональда Трампа після заворушень та спроби штурму його прихильниками Капітолія.

Окрім того, його акаунти були видалені з кількох соцмереж, зокрема Twitter.