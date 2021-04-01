Хорватія змінила правила перетину кордону для українців – умови

Хорватія щонайменше до 15 квітня подовжила обмеження на перетин кордону іноземцями через погіршення Covid-ситуації. Однак є умови, за яких українці зможуть потрапити у країну.

Які категорії українців можуть поїхати в Хорватію:

медики і доглядальниці;

прикордонники;

працівники транспортної галузі;

дипломати, військові та працівники поліції;

транзитні пасажири;

студенти;

моряки;

туристи за наявності документального підтвердження оплати готелю та апартаментів на весь період перебування (підходить бронь кемпінгу, яхти, а також підтвердження про наявність у власності житла або яхти в Хорватії);

особи, які подорожують з невідкладних особистих, сімейних чи ділових обставин;

особи з дозволом на роботу і проживання в Хорватії.

На кордоні обов’язково потрібно показати документ, що підтверджує:

негативний результат ПЛР-тесту (не раніше ніж за 48 годин до в’їзду);

негативний результат експрес-тесту на коронавірус;

вакцинацію від Covid-19, зроблену не пізніше 14 днів від моменту в’їзду в країну.

Окрім цього, українців можуть зобов’язати перебувати на самоізоляції 10 днів або достроково вийти з неї після здачі ПЛР-тесту за власний кошт на території Хорватії.

Діти до семи років звільняються від обов’язку тестування, якщо у батьків є негативні результати Covid-тестів.

Водночас люди, які прямують Хорватією проїздом, повинні залишити країну протягом 12 годин з моменту в’їзду. Інакше їм автоматично призначають самоізоляцію.

Окрім того, Нідерланди змінили вимоги для українців, які хочуть потрапити до країни. Вони стосуються правил проходження тестування на коронавірус.

Пасажири, які прямують саме до країни, повинні зробити одне ПЛР-тестування або ж показати його результати, якщо з моменту здачі не пройшло більше 24 годин.

Джерело: Embassy of Ukraine to the Republic of Croatia