Західні партнери підтвердили, що продовжують підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, а також надавати допомогу у нарощуванні потенціалу української армії.
Представники країн НАТО, з-поміж яких США, Канада, Велика Британія, Литва і Польща, провели онлайн-переговори з ескалації ситуації на Донбасі, під час яких обговорили ситуацію в Україні.
Під час зустрічі союзники звинуватили Москву у підриві деескалації на Донбасі.
– Дестабілізаціні дії Росії підривають деескалацію напруженості, яка була досягнута угодою за посередництва ОБСЄ 27 липня 2020 року, – передає прес-служба Пентагону.
Агресія РФ
Наприкінці березня і на початку квітня ситуація на Сході України загострилася.
На Донбасі окупанти почали порушувати режим тиші, унаслідок обстрілів загинули українські військові. Також РФ стягувала військові сили біля східних кордонів України.
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Джерело: U.S. Department Of Defense
Фото: ООС