Західні партнери підтвердили, що продовжують підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, а також надавати допомогу у нарощуванні потенціалу української армії.

Представники країн НАТО, з-поміж яких США, Канада, Велика Британія, Литва і Польща, провели онлайн-переговори з ескалації ситуації на Донбасі, під час яких обговорили ситуацію в Україні.

Під час зустрічі союзники звинуватили Москву у підриві деескалації на Донбасі.

– Дестабілізаціні дії Росії підривають деескалацію напруженості, яка була досягнута угодою за посередництва ОБСЄ 27 липня 2020 року, – передає прес-служба Пентагону.

Агресія РФ

Наприкінці березня і на початку квітня ситуація на Сході України загострилася.

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На Донбасі окупанти почали порушувати режим тиші, унаслідок обстрілів загинули українські військові. Також РФ стягувала військові сили біля східних кордонів України.

Детальніше про боротьбу з агресією Кремля читайте на Фактах ICTV.

Джерело: U.S. Department Of Defense

Фото: ООС