Офіційні представники США та НАТО обговорили агресію РФ і накопичення військ біля східних кордонів України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликали Кремль припинити нарощувати військову міць біля кордонів України і на території окупованого Криму.

Розмова між ними відбулася напередодні поїздки Блінкена до Брюсселя, передає прес-служба Держдепу США.

Також Блінкен та Столтенберг торкнулися тем мирного врегулювання ситуації в Афганістані й планів щодо майбутнього саміту НАТО.

Агресія РФ щодо України

Наприкінці березня стало відомо, що РФ почала накопичувати війська біля східних кордонів України. Кремль робить це під виглядом проведення навчань.

Країни світу засудили Москву за такі агресивні дії.

Детальніше про боротьбу з агресією РФ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: U. S. Departament of State