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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Блінкен і Столтенберг закликали РФ припинити нарощувати війська біля кордону України

Офіційні представники США та НАТО обговорили агресію РФ і накопичення військ біля східних кордонів України.

ентоні блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликали Кремль припинити нарощувати військову міць біля кордонів України і на території окупованого Криму.

Розмова між ними відбулася напередодні поїздки Блінкена до Брюсселя, передає прес-служба Держдепу США.

Також Блінкен та Столтенберг торкнулися тем мирного врегулювання ситуації в Афганістані й планів щодо майбутнього саміту НАТО.

Агресія РФ щодо України

Наприкінці березня стало відомо, що РФ почала накопичувати війська біля східних кордонів України. Кремль робить це під виглядом проведення навчань.

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Країни світу засудили Москву за такі агресивні дії.

Детальніше про боротьбу з агресією РФ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: U. S. Departament of State

Фото: Getty Images

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