Руки геть від України: Європарламент застерігає Путіна від вторгнення

Фракція Європейської народної партії у Європарламенті заявила, що країнам-членам ЄС потрібно бути готовими запровадити нові санкції проти РФ у разі подальшої агресії проти України.

We have to say it loud and clear: hands off #Ukraine Mr Putin.

Any use of force will have consequences. Member States have to be ready to impose new sets of sanctions to stop Moscow. pic.twitter.com/ujRkJeGM2q

