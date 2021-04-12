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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

Руки геть від України: Європарламент застерігає Путіна від вторгнення

Фракція Європейської народної партії у Європарламенті заявила, що країнам-членам ЄС потрібно бути готовими запровадити нові санкції проти РФ у разі подальшої агресії проти України.

Європарламент

– Ми маємо сказати це голосно та чітко: руки геть від України, містер Путін. Будь-яке застосування сили матиме наслідки, – йдеться у заяві фракції.

Окрім того, у Європарламенті додали, що країни-члени ЄС повинні бути готовими запровадити нові санкції, щоб зупинити Росію.

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Нарощування російських військ поблизу України

31 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська вздовж держкордону України.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил Росії.

Також окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії в населених пунктах на окупованій території України.

Водночас, за даними українського МЗС, російська сторона заперечує ведення такої діяльності.

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