Замах на президента і дітей: Лукашенко звинуватив США у спробі його усунення

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив керівництво США спробі замаху на нього та його родину.

Про це він розповів під час розмови з білоруськими журналістами.

За словами Лукашенка, було “виявлено роботу іноземних спецслужб”.

– Ми виявили їхнє бажання з’явитися в Мінськ і зайнятися організацією замаху на президента і дітей, – додав він.

Олександр Лукашенко запевнив, що планування замаху на президента країни могло узгоджуватися лише з вищим керівництвом держави.

Таким чином він натякнув, що президент США Джо Байден міг бути в курсі цієї операції. Лукашенко вкотре “подякував Володимиру Путіну”, який підняв тему Білорусі під час розмови з Байденом.

– Я скажу більше. Я вдячний Путіну. Коли він розмовляв з Байденом, він йому поставив це питання. Булькання – і жодної відповіді!

Заява КДБ Білорусі

Подробиці “операції усунення” Олександра Лукашенка розповіли в КДБ Білорусі.

Згідно з їхніми даними, цим займалася “організована злочинна група” у складі політолога Олександра Федути і адвоката Юрія Зенковича.

Білоруські опозиціонери “планували переворот” на 9 травня 2021 року.

Цього ж дня із заявою на тему можливого державного перевороту в Білорусі зробили представники російського ФСБ.

Силовики затримали Федуту і Зенковича у Москві. Зазначається, що вони “планували захоплення радіо і телецентрів, а також блокування в Мінську лояльних владі підрозділів внутрішніх військ”.