Рада Європи не має повноважень, щоб вирішувати питання безпеки на сході України.

Про це заявила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич на Парламентській асамблеї.

Натомість генсек зауважила, що орган має право втручатися у питаннях порушення прав людини.

– Я можу знову сказати, що ми не ООН або ОБСЄ. Ми не можемо залучатися до безпекових питань. Але, що нас стосується у цьому регіоні України на кордоні з Росією, це питання прав людини. Ось у цій частині ми можемо реагувати згідно з мандатом Ради Європи, – пояснила Пейчинович-Бурич.

Україна у ПАРЕ

Українська делегація збирає підписи під заявою щодо провокацій та військової ескалації РФ на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Заяву про провокації Росії створили з ініціативи представника литовської делегації Емануеліса Зінгериса на підтримку України, повідомила голова української парламентської делегації Марія Мезенцева.