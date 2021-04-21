У США суд присяжних визнав винним екс-поліцейського Дерека Шовіна за всіма частинами обвинувачення у вбивстві Джорджа Флойда.

Шовіну загрожує тюремне ув’язнення до 40 років.

Вирок оголосять за вісім тижнів. За рекомендацією прокурора суддя Кейхілл скасував заставу Шовіну. Він перебуватиме у в’язниці до винесення вироку.

Вбивство Джорджа Флойда

25 травня в американському штаті Міннесота поліцейський Дерек Шовін задушив афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання.

Справа швидко набула розголосу, оскільки все, що відбувалося, зняв та поширив у мережі випадковий перехожий.

Поліцейський поставив коліно Флойду на шию та притискав до землі, незважаючи на прохання відпустити, оскільки він не міг дихати.

Від недостачі кисню Флойд втратив свідомість і був госпіталізований. У лікарні чоловік помер.

За однією версією, причиною смерті стало удушення, за іншою – смерть Флойда пришвидшило передозування наркотиками.

Смерть Джорджа Флойда стала потужним поштовхом до початку повстань у США, які прокотилися десятками штатів та спричинили хвилю мародерства, руйнування будинків та пам’ятників. Гаслом протестів стала фраза Black Lives Matter.

Джерело: BBC

Фото: CNN