У грудні 2026 року українські родини з дітьми й надалі зможуть отримувати державну соціальну допомогу за кількома програмами.

Розмір виплат залежить від віку дитини, сімейних обставин, наявності інвалідності та інших умов. Для одних сімей передбачена щомісячна фінансова підтримка, для інших одноразові виплати або компенсація витрат на догляд.

Факти ICTV розповідають, які передбачені соціальні виплати на дітей у грудні 2026 року, скільки можуть отримати батьки та законні представники, а також які нововведення ухвалили.

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Виплати на дітей з 1 грудня 2026 року: допомога при народженні та Пакунок малюка

Українські сім’ї, у яких дитина народилася з 1 січня 2026 року, мають право на одноразову державну допомогу в розмірі 50 тис. грн. Її призначають на кожного новонародженого окремо. Тому в разі народження двійні або трійні родина отримує виплату на кожну дитину.

Оформити гроші може один із батьків або опікун, з яким постійно проживає дитина. Для малюків, народжених до 2026 року, продовжують діяти попередні умови нарахування допомоги.

Окрім грошової виплати, батьки можуть скористатися програмою Пакунок малюка. Вона передбачає натуральну допомогу з необхідними для немовляти речами або грошову компенсацію замість набору.

У 2026 році розмір компенсації становить 8 451 грн. Ця сума відповідає трьом прожитковим мінімумам для дітей віком до шести років.

Також майбутні батьки можуть оформити Пакунок малюка ще до народження дитини. Подати відповідну заяву дозволено починаючи з 36-го тижня вагітності.

Допомога на догляд за дитиною до року: скільки виплачують щомісяця

Державна підтримка передбачена для батьків та інших законних представників, які доглядають за дитиною до досягнення нею однорічного віку.

У 2026 році щомісячна допомога становить 7 тис. грн. Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, передбачена підвищена виплата — 10,5 тис. грн.

Право на таку підтримку мають і родини, у яких на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився один рік. Виплату призначають за встановленими правилами з урахуванням віку малюка та дати звернення.

Соціальні виплати на дітей у грудні: умови програми єЯсла

Після того як дитині виповнюється один рік, батьки можуть оформити допомогу за програмою єЯсла. Вона розрахована на родини, у яких один із батьків або законних представників повернувся до роботи на повний робочий день.

У 2026 році розмір щомісячної виплати становить 8 тис. грн на дитину. Якщо йдеться про дитину з інвалідністю, родина може отримувати 12 тис. грн.

Допомогу призначають із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився рік. Виплати здійснюють до місяця досягнення нею трирічного віку включно.

Для оформлення допомоги передбачено шестимісячний строк від моменту виникнення права на неї. Якщо батьки звернуться в цей період, кошти можуть нарахувати за попередній час відповідно до правил програми.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами у грудні 2026 року

Жінки, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, у 2026 році мають право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами.

Її розмір становить 7 тис. грн на місяць. Стандартний період виплати охоплює 126 календарних днів: 70 днів до пологів і 56 днів після народження дитини.

Якщо пологи були ускладненими або народилося двоє чи більше дітей, післяпологовий період збільшується до 70 днів. Для жінок, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомогу призначають за 180 календарних днів.

Виплати одиноким матерям у грудні: як визначають розмір допомоги

Державна підтримка одиноких матерів не має однакової суми для всіх отримувачів. Під час розрахунку враховують вік дитини та фінансові можливості сім’ї. Зокрема, порівнюють прожитковий мінімум для відповідної вікової категорії із середньомісячним доходом домогосподарства в розрахунку на одну людину.

Держава компенсує різницю між цими показниками. Тому фактична виплата залежить від доходів родини: що вони нижчі, то більшою може бути допомога.

У 2026 році встановлені такі максимальні суми:

2 817 грн — на дитину віком до шести років;

3 512 грн — на дитину від шести до 18 років;

3 328 грн — на особу віком від 18 до 23 років, якщо вона навчається за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Отже, під час призначення допомоги враховують не лише вік дитини, а й середньомісячний дохід сім’ї.

Соціальні виплати багатодітним сім’ям у грудні 2026 року

Батьки, які виховують трьох і більше дітей, можуть отримувати окрему щомісячну допомогу на третю та кожну наступну дитину.

У 2026 році розмір такої підтримки становить 2 100 грн на місяць на кожну дитину, яка відповідає умовам програми. Гроші виплачують до місяця, у якому дитині виповнюється шість років включно.

Для призначення цієї допомоги рівень доходів сім’ї та вартість її майна не мають значення. Проте одночасно отримувати таку виплату та базову соціальну допомогу не можна.

Допомога на дітей під опікою та піклуванням у грудні

Діти, які залишилися без батьківського піклування, мають право на державну фінансову підтримку. Гроші призначають опікунам і піклувальникам, які відповідають за виховання та утримання дитини.

Сума залежить від віку підопічного та наявності інвалідності. У 2026 році максимальні розміри допомоги становлять:

7 042,50 грн — на дитину до шести років;

8 780 грн — на дитину від шести до 18 років.

Для дітей з інвалідністю передбачені підвищені виплати:

9 859,50 грн — на дитину з інвалідністю до шести років;

12 292 грн — на дитину з інвалідністю від шести до 18 років.

Під час визначення остаточної суми враховують інші виплати, які отримує дитина. Зокрема, пенсію, аліменти та стипендію. На відповідну суму державну допомогу на опіку чи піклування можуть зменшити.

Виплати дітям з інвалідністю у грудні 2026 року

Державна соціальна допомога дітям з інвалідністю продовжує нараховуватися і в грудні. Її розмір визначають з урахуванням установленої категорії інвалідності, віку дитини та права на додаткову надбавку за догляд.

Базовий показник, який використовують для розрахунку у 2026 році, становить 1 816,50 грн. Проте це не означає, що всі діти з інвалідністю отримують однакову суму.

Якщо дитина має право на надбавку за догляд, загальний розмір державної підтримки збільшується. На остаточну суму також впливають вікова категорія та встановлені законодавством підстави для додаткових виплат.

Аліменти на дитину у грудні: скільки мають сплачувати батьки

Розмір аліментів визначають за домовленістю між батьками або за рішенням суду. Водночас законодавство встановлює мінімальну гарантовану та максимальну межі таких виплат.

Мінімальний гарантований розмір аліментів становить половину прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У 2026 році це:

1 408,50 грн — на дитину до шести років;

1 756 грн — на дитину від шести до 18 років.

Верхня межа становить десять прожиткових мінімумів:

28 170 грн — на дитину до шести років;

35 120 грн — на дитину від шести до 18 років.

Фактична сума аліментів може бути іншою. Її визначають з урахуванням матеріального становища батьків, потреб дитини та інших обставин, які беруть до уваги під час встановлення розміру утримання.

Допомога на дітей ВПО у грудні 2026 року

Родини, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб, можуть оформити щомісячну допомогу на проживання для дітей. Її розмір становить 3 тис. грн на кожну дитину.

Із квітня 2026 року під час призначення виплат на дітей-ВПО не враховують доходи батьків. Однак це не означає, що допомогу автоматично отримують усі переселенці. Родина має відповідати іншим вимогам програми, зокрема щодо майнового стану та фактичного проживання дитини.

Для інших категорій внутрішньо переміщених осіб розмір щомісячної допомоги становить 2 тис. грн.

Компенсація за послуги няні: скільки відшкодовують батькам

Програма Муніципальна няня передбачає часткове відшкодування витрат на догляд за дитиною. Розмір компенсації залежить від кількості годин, протягом яких няня надавала послуги, та встановленої погодинної ставки.

У 2026 році для розрахунку використовують 52 грн за годину. При цьому держава компенсує не більше ніж 165 годин догляду на місяць.

Таким чином, максимальна сума відшкодування становить 8 580 грн на місяць. Однак виплата не може перевищувати фактичних витрат родини на послуги няні.

Скористатися програмою можуть окремі категорії сімей. Зокрема, під час воєнного стану право на компенсацію мають батьки дітей віком до трьох років, якщо один із них є внутрішньо переміщеною особою.

Також програма доступна для окремих родин із дітьми до шести років, які проживають у місцевостях, де дитячі садки не можуть забезпечити належну роботу.

Виплати на дітей під час війни у 2026 році: зміни

У листопаді Кабінет міністрів затвердив постанову № 1403 від 11 листопада 2026 року, яка уточнює порядок надання кількох видів соціальної підтримки сімей із дітьми.

Зокрема, документ стосується допомоги для догляду за дитиною до досягнення нею одного року та програми єЯсла.

Уряд уточнив перелік документів, які потрібно подавати для оформлення єЯсла, якщо заявником є батько дитини. У певних випадках він має додатково підтвердити оформлення відпустки для догляду за дитиною. Ця вимога не поширюється на ситуації, коли мати померла, позбавлена батьківських прав або дитина проживає з батьком окремо від неї на підставі відповідного рішення.

Також постанова визначає порядок дій у разі смерті дитини до ухвалення рішення про призначення допомоги для догляду до року або за програмою єЯсла. За таких обставин виплату не призначають.

Окремі зміни стосуються програми Пакунок школяра. Уряд закріпив, що у 2026 році одноразова допомога першокласникам становить 5 тис. грн. Починаючи з 1 січня 2027 року її розмір визначатимуть законом про Державний бюджет на відповідний рік.

13 листопада у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 16229, який пропонує збільшити допомогу при народженні дитини. Ініціатива передбачає виплати залежно від черговості народження: 300 тис. грн на першу дитину, 600 тис. грн на другу та 1,2 млн грн на третю і кожну наступну.

Окремо автори пропонують запровадити додаткову підтримку сімей військовослужбовців. Проте йдеться поки що лише про законодавчу ініціативу, а не про затверджені виплати. Тому в грудні 2026 року батьки не можуть оформити допомогу за новими запропонованими розмірами.

Одноразова допомога 50 тис. грн дітям, які повернулися з окупації: до якого числа подати заяву

Окрема державна програма передбачає одноразову фінансову підтримку для дітей та молодих людей віком від 18 до 23 років, які повернулися на підконтрольну Україні територію після депортації, примусового переміщення або перебування на тимчасово окупованих територіях.

Розмір допомоги становить 50 тис. грн на одну дитину або молоду людину. Кошти призначені для облаштування життя після повернення, забезпечення основних потреб, лікування, навчання та психологічної підтримки.

У Міністерстві соціальної політики повідомили, що для отримання грошей до завершення 2026 року заяву потрібно подати до 11 грудня включно. Цей строк необхідний Державній службі України у справах дітей, щоб перевірити документи та встигнути перерахувати кошти до кінця бюджетного року.

Однак якщо родина не встигне звернутися до зазначеної дати, право на допомогу не втрачається. Подати документи можна протягом двох років від моменту виникнення такого права.

Звернутися по виплату можуть:

батьки, усиновлювачі, опікуни або інші уповноважені представники дітей до 18 років;

діти віком від 14 років — самостійно;

молоді люди віком від 18 до 23 років — особисто.

Подати заяву можна кількома способами:

особисто за адресою: м. Київ, Спортивна площа, 3В;

поштою до Державної служби України у справах дітей: вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01001;

електронною поштою: info@dsusd.gov.ua. У такому разі документи потрібно підписати кваліфікованим електронним підписом.

До заяви додають документ, що посвідчує особу заявника, реєстраційний номер облікової картки платника податків, підтвердження повернення в Україну, згоду на обробку персональних даних і банківські реквізити для перерахування грошей.

Якщо допомогу оформлюють на дитину до 18 років, додатково потрібні копія свідоцтва про народження та документ, який підтверджує повноваження законного представника.

Факт повернення можна підтвердити витягом із реєстру депортованих дітей, листом представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або інформацією СБУ. Отримати витяг із відповідного реєстру можна через Національне інформаційне бюро на сайті nib.gov.ua або за телефоном 1648.

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