Із 22 до 23 квітня відбудеться Міжнародний саміт з адаптації до зміни клімату. Він присвячений питанням клімату та адаптації до нових економічних викликів.

Подію ініціював президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.

Трансляція онлайн-саміту розпочнеться о 15.00 за київським часом на сторінці Фактів ICTV у YouTube.

Трансляція відбуватиметься із синхронним українським перекладом.

Запрошення на захід отримали 40 країн. Серед них: Велика Британія, Канада, Німеччина, Франція, Японія, Італія, Ізраїль, Південна Корея, Іспанія, Індія тощо. Під час події також очікуються виступи представників Китаю та РФ.

Учасники саміту під час події наголосять на необхідності посилення дій у боротьбі зі зміною клімату і відзначать їхні економічні переваги. Зокрема, ключовою метою є стримування зростання температури на планеті на рівні меншому за 1,5 градуса за Цельсієм.

США і ЄС оголосили про спільну боротьбу зі змінами клімату

На початку березня виконавчий віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс та спецпредставник президента США Джон Керрі підтвердили намір активно співпрацювати у боротьбі з кліматичними змінами.

Джон Керрі повідомив, що для США і Європи важливо об’єднатися, адже жодна країна не може самотужки здолати кліматичну кризу.