У 2020 році світові витрати на оборону збільшилися майже до $2 трлн – SIPRI

У 2020 році світові витрати на військову сферу зросли на 2,6%. Загалом це обійшлось країнам у $1,98 трлн.

Такими даними поділився Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI).

При цьому 62% світових військових витрат припадає на п’ять країн: США, Китай, Індію, Росію і Великобританію.

– В 2020 році коронавірус істотно не вплинув на глобальні військові витрати. Але чи вдасться підтримувати зростання протягом другого року пандемії – невідомо, – заявив науковий співробітник програми SIPRI з озброєнь і військових витрат Дієго Лопес да Сілва.

Найбільше на армію в минулому році витратили США. Американський оборонний бюджет за рік виріс на 4,4% і склав $778 млрд.

Друге місце за кількістю витрачених на оборону коштів займає Китай, який виділив на власні збройні сили $252 млрд.

Збільшила витрати на оборону і Росія. Уряд Кремля виділив на армію $61 млрд, що на 2,5% більше ніж в 2019. Проте варто відзначити, що фактичне фінансування військової сфери виявилося на 6,6% нижче, ніж закладалося в бюджеті.

Переозброєння ЗСУ

На початку квітня науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Стівен Бланк заявив, що необхідно повністю переозброїти ВПС України для стримування російської агресії.

За його словами, українська армія потребує сучасних реактивних літаків західного виробництва, на озброєнні яких стоять високоточні ракети.

Крім того, на думку Стівена Бланка, допомогти у відбитті агресії з боку РФ можуть поставки сучасних систем ППО, а також засобів розвідки та наведення.

Джерело: SIPRI