У Міжнародному аеропорту Маямі, що у США, пасажири літака влаштували бійку через квитки.
Семеро людей очікували рейсу до Чикаго, коли оператор повідомив, що в літаку залишилося лише три вільних місця. Співробітник аеропорту запропонував полетіти трьом туристам або всім разом сісти на наступний рейс.
Спочатку між пасажирами почалася суперечка за місця, а потім вона переросла у жорстоку бійку. Очевидці зняли інцидент на відео. Роздіймати бійку довелося охоронцям аеропорту.
У США часто продають більше місць на літак, ніж є насправді. Така практика називається overbooking, вона передбачає те, що деякі люди відмовляться летіти в останній день.
Якщо трапляються подібні ситуації – пасажирів відправляють на наступний рейс і можуть виплатити їм компенсацію.
Побиття школярки у Запоріжжі
У Запоріжжі школярка побила свою подругу через хлопця. 15-річна дівчина била головою 13-річну суперницю та хапала її за волосся.
Інші школярі спостерігали за бійкою та знімали на телефон. За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження.
Джерело: CBS Chicago