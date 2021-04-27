У Міжнародному аеропорту Маямі, що у США, пасажири літака влаштували бійку через квитки.

Семеро людей очікували рейсу до Чикаго, коли оператор повідомив, що в літаку залишилося лише три вільних місця. Співробітник аеропорту запропонував полетіти трьом туристам або всім разом сісти на наступний рейс.

Спочатку між пасажирами почалася суперечка за місця, а потім вона переросла у жорстоку бійку. Очевидці зняли інцидент на відео. Роздіймати бійку довелося охоронцям аеропорту.

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У США часто продають більше місць на літак, ніж є насправді. Така практика називається overbooking, вона передбачає те, що деякі люди відмовляться летіти в останній день.

Якщо трапляються подібні ситуації – пасажирів відправляють на наступний рейс і можуть виплатити їм компенсацію.

Побиття школярки у Запоріжжі

У Запоріжжі школярка побила свою подругу через хлопця. 15-річна дівчина била головою 13-річну суперницю та хапала її за волосся.

Інші школярі спостерігали за бійкою та знімали на телефон. За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження.

Джерело: CBS Chicago