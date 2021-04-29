Представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що західним країнам не варто очікувати на швидке поліпшення відносин з Росією.

Про це він повідомив на засіданні Європарламенту у Брюсселі.

– Вважаю, ми маємо бути готові до затяжного і важкого періоду у наших відносинах з Росією, – заявив Жозеп Боррель.

У цьому контексті він згадав ситуацію на Сході України, конфлікт з Чехією і постійну дезінформацію з боку Росії.

Агресія РФ проти України

Наприкінці березня ситуація на Сході України загострилася. Росія почала накопичувати війська біля кордонів країни, вона робила це під виглядом проведення навчань.

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Водночас країни світу розкритикували такі кроки Кремля.

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Джерело: European Parliament, РБК-Україна