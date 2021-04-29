Представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що західним країнам не варто очікувати на швидке поліпшення відносин з Росією.
Про це він повідомив на засіданні Європарламенту у Брюсселі.
– Вважаю, ми маємо бути готові до затяжного і важкого періоду у наших відносинах з Росією, – заявив Жозеп Боррель.
У цьому контексті він згадав ситуацію на Сході України, конфлікт з Чехією і постійну дезінформацію з боку Росії.
Агресія РФ проти України
Наприкінці березня ситуація на Сході України загострилася. Росія почала накопичувати війська біля кордонів країни, вона робила це під виглядом проведення навчань.
Водночас країни світу розкритикували такі кроки Кремля.
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Джерело: European Parliament, РБК-Україна