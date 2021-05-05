США та Німеччині не вдалося досягти спільної думки щодо будівництва російського газопроводу Північний потік-2.
Позиції міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса та державного секретаря США Ентоні Блінкена розійшлися у цьому питанні під час переговорів у межах саміту G7 у Лондоні.
– Ми обговорили й Північний потік-2, ще раз обмінявшись відомими позиціями. Нічого нового, – зазначив Гайко Маас під час розмови з журналістами за результатами саміту.
Водночас, за інформацією представника Держдепу США Неда Прайса, Блінкен під час розмови вказав на сильну опозицію США у питанні будівництва газопроводу.
Будівництво Північного потоку-2
У США вважають будівництво Північного потоку-2 невдалим проектом для Європи.
Через це у країні розглядають запровадження обмежень.
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