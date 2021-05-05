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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Блінкен і Маас не виробили єдиної позиції щодо Північного потоку-2

Північний потік -2.

США та Німеччині не вдалося досягти спільної думки щодо будівництва російського газопроводу Північний потік-2.

Позиції міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса та державного секретаря США Ентоні Блінкена розійшлися у цьому питанні під час переговорів у межах саміту G7 у Лондоні.

– Ми обговорили й Північний потік-2, ще раз обмінявшись відомими позиціями. Нічого нового, – зазначив Гайко Маас під час розмови з журналістами за результатами саміту.

Водночас, за інформацією представника Держдепу США Неда Прайса, Блінкен під час розмови вказав на сильну опозицію США у питанні будівництва газопроводу.

Будівництво Північного потоку-2

У США вважають будівництво Північного потоку-2 невдалим проектом для Європи.

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Через це у країні розглядають запровадження обмежень.

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Джерело: Deutsche Welle

Фото: Getty Images

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