США поки не збираються збивати китайську ракету-носій Чанчжен-5В (Long March 5B), яка після запуску вийшла з-під контролю.

Про це заявив очільник американського Міністерства оборони Ллойд Остін.

– Ми багато чого можемо зробити, однак нині не маємо наміру збивати її, – зазначив Ллойд Остін.

У Пентагоні очікують, що уламки ракети впадуть на поверхню Землі 8 або 9 травня, точне місце падіння визначити неможливо.

– Ми сподіваємося, що вони впадуть туди, де нікому не зашкодять, – додав Ллойд Остін.

Водночас у США побічно звинувачують Китай у халатності через інцидент.

Запуск ракети

29 квітня 2021 року Китай запустив ракету-носій Чанчжен-5В з основним модулем майбутньої китайської орбітальної станції.

Пізніше у Пентагоні заявили, що ракета вийшла з-під контролю, а її великі уламки можуть впасти на Землю і завдати шкоди.

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