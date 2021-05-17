Гуманітарна криза є неминучою: Гутерріш щодо можливої війни між Ізраїлем і Газою

Подальша ескалація конфлікту між Ізраїлем і Палестинською автономією веде регіон до безповоротної кризи.

Про це в неділю, 16 травня, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, виступаючи на засіданні Ради Безпеки.

– Бої мають припинитися негайно. Цей кошмар потрібно негайно припинити. Рівень насильства в регіоні просто жахає, – заявив Гутеррі.

За його словами, за минулий тиждень загинуло вже близько 200 осіб.

Генсек ООН підкреслив, що в разі, якщо не вдасться досягти припинення вогню – в регіоні почнеться серйозна гуманітарна криза.

Такий розвиток подій може посприяти розвитку екстремістських настроїв на Близькому Сході та спровокувати хвилю тероризму.

Стурбованість генсека ООН через обстріли ПА

Раніше генсек ООН висловив занепокоєння через авіаудар, який ізраїльські військові завдали по будівлі, де розміщувалися офіси ЗМІ в секторі Гази.

Генсек також засудив зростання числа жертв серед цивільного населення.

Гутерріш нагадав, що будь-які напади на цивільних осіб та структури ЗМІ порушують міжнародне право.