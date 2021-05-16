Всі іноземні авіакомпанії, які надавали можливість потрапити до Ізраїлю і назад, скасували рейси через ракетний обстріл у країні.

Таким чином тепер тільки ізраїльські авіакомпанії можуть надати можливість виїхати за кордон держави.

У суботу, як повідомляють івритські ЗМІ, зупинилися два авіаперевізники – Fly Dubai та Etihad Air, що виконують рейси в Об’єднані Арабські Емірати. Вони разом з безліччю інших авіакомпаній скасували рейси за останні декілька днів.

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Скасування стосуються здебільшого рейсів, які були заплановані на вівторок. Табло найбільшого ізраїльського аеропорту Бен-Гуріон показує, що у багатьох авіакомпаній все ще є деякі рейси, заплановані на 19 травня.

Українці в секторі Гази

Водночас в Ізраїлі в секторі Гази перебуває 120 українців, які попросили їх евакуювати з території. Згідно з останніми даними, в країні загинуло понад 150 людей через активних бойові дії в Ізраїлі. Зокрема серед них було щонайменше 43 дітей.

Також 15 травня в Ізраїлі зруйнували величезний будинок, в якому були офіси ЗМІ. В ООН висловили стурбованість щодо насильства в країні та збільшення кількості жертв серед мирного населення.

Джерело: The Times of Israel