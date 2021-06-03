У США планують заохочувати людей робити вакцину від коронавірусу за допомогою різноманітних акцій, зокрема завдяки безкоштовному пиву, грошовим винагородам, квиткам на спортивні події тощо.

У середу, 2 червня, президент США Джо Байден оголосив “місяць дії” щодо вакцинації громадян. Байден закликає якомога більше людей отримати щеплення до початку канікул – 4 липня. За його словами, тоді на американців чекатиме “літо свободи, радості, вечірок і святкувань”.

У програмі братимуть участь різні приватні компанії, які своїми продуктами заохочуватимуть громадян вакцинуватися.

Виробник пива Anheuser-Busch повідомив, що роздаватиме безкоштовні напої, щойно 70% населення вакцинуються від коронавірусу. Пиво зможуть отримати особи, яким виповнився 21 рік.

Наразі у США щонайменше одну дозу вакцини отримало 62,8% дорослого населення, дві дози отримали 133,6 млн осіб.

Походження коронавірусу – Байден дав доручення розвідці

Нещодавно Джо Байден дав доручення розвідці США провести додаткове розслідування походження коронавірусу. Президент дав спецслужбам 90 днів і наказав залучити національні лабораторії та інші відомства.

До закінчення терміну розвідка повинна надати додаткові відомості щодо Covid-19, зокрема дані з Китаю.