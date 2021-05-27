Джо Байден доручив розвідці провести дослідження щодо походження коронавірусу

Президент США Джо Байден у середу, 26 травня, дав доручення розвідувальним органам у країні провести додаткове дослідження походження Covid-19.

Байден заявив, що на початку травня отримав звіт про останній аналіз появи коронавірусу, де розглядалися два варіанти – витік з лабораторії або контакт людини з зараженою твариною.

Після цього президент доручив розвідці провести подальші дії, щоб визначити остаточний варіант, і дав їм на це 90 днів. Байден попросив долучити до операції національні лабораторії та інші відомства. За цей період спецслужби повинні нападати додаткові відомості, зокрема дані з Китаю.