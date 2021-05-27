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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Джо Байден доручив розвідці провести дослідження щодо походження коронавірусу

Джо Байден

Президент США Джо Байден у середу, 26 травня, дав доручення розвідувальним органам у країні провести додаткове дослідження походження Covid-19.

Байден заявив, що на початку травня отримав звіт про останній аналіз появи коронавірусу, де розглядалися два варіанти – витік з лабораторії або контакт людини з зараженою твариною.

Після цього президент доручив розвідці провести подальші дії, щоб визначити остаточний варіант, і дав їм на це 90 днів. Байден попросив долучити до операції національні лабораторії та інші відомства. За цей період спецслужби повинні нападати додаткові відомості, зокрема дані з Китаю.

– США також будуть продовжувати співпрацювати з однодумцями з усього світу, щоб натиснути на Китай для участі у повному, прозорому, заснованому на фактах, міжнародному розслідуванні, та забезпечити доступ до всіх відповідних даних та доказів, – йдеться у заяві Білого дому.

 

Джерело: White House

Фото: Dreamstime

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