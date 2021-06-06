Є винятки: Греція закрила повітряний простір для білоруських літаків

У суботу, 5 червня, Греція заборонила білоруським авіаперевізникам використовувати свій повітряний простір.
Відповідний указ вже набув чинності та діятиме щонайменше протягом місяця, до 5 липня.
– Директива передбачає заборону на польоти білоруських авіакомпаній у повітряному просторі Греції та посадку в аеропортах Греції, – повідомила прес-служба Управління цивільної авіації Греції.
Більш того, авіаперевізникам рекомендовано уникати польотів у повітряному просторі Білорусі.
Проте директива не поширюється в разі вимушеної посадки або примусового транзиту. Також виняток діятиме, якщо посадка, виліт рейсу або транзит потрібні для здійснення гуманітарних місій.
Заборона ЄС для Білорусі
Європейський Союз офіційно заборонив авіаперевізникам з Білорусі користуватися його повітряним простором та аеропортами.
Посилення наявних обмежувальних заходів набуло чинності в ніч на 5 червня.
Рада ЄС порекомендувала державам-членам відмовляти у посадці, вильотах або перельотах будь-яким лайнерам, що експлуатуються Білоруссю.
Джерело: Управління цивільної авіації Греції