У США дозволили не носити маски на відкритих майданчиках аеропортів та вокзалів. Таке рішення 10 червня ухвалив Американський центр з контролю та профілактики захворювань через менший ризик поширення хвороби просто неба.

Попри це, всередині транспорту все одно потрібно буде одягати захисні засоби незалежно від того, вакцинувалася особа чи ні.

Відтепер мандрівники можуть знімати маски, очікуючи потяг, на внутрішніх майданчиках аеропортів або під час пересадки просто неба.

Також у США розглядають інші варіанти послаблення обмежень. Зокрема працівникам авіакомпаній, які отримали вакцину, можуть дозволити не носити маски у приміщеннях, недоступних для громадськості.

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Скасування маскового режиму у Брюсселі

Нещодавно у Брюсселі скасували масковий режим. Таке рішення ухвалила влада міста через зменшення кількості хворих і збільшення темпів вакцинації.

Містян закликають бути обережними та дотримуватися інших встановлених правил.