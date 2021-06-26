Справа Джорджа Флойда: суд виніс вирок поліцейському

Колишнього поліцейського Дерека Шовіна засуджено до 22,5 років позбавлення волі за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні в Міннеаполісі.

Вирок, текст якого розписано на 22 сторінках, виніс у п’ятницю, 25 червня, суддя Пітер Кагілл.

Перед оголошенням свого рішення служник Феміди виступив із короткою промовою. Він заявив, що усвідомлює біль, що відчувають члени родини вбитого афроамериканця та всі небайдужі, які того моменту протестували під будівлею суду.

Родина Джорджа Флойда вітала вирок екс-поліцейському, підкресливши, що боротьба із жорстокістю та безкарністю правоохоронних органів у США триватиме довго.

– День за днем, рік за роком поліція вбиває афроамериканців без будь-яких наслідків, – йдеться в заяві.

За словами генерального прокурора Міннесоти Кіта Еллісона, вирок Шовіну має змусити країну замислитися над тим, що сталося. Він зазначив, що рішення суду є ще одним кроком на шляху до правосуддя.

Приєднався до реакції й президент США Джо Байден. Він сказав репортерам в Овальному кабінеті, що поки не ознайомився з усіма подробицями, але рішення суду йому здалося правильним та справедливим.

Вбивство Джорджа Флойда в Міннеаполісі

Дерек Шовін задушив Джорджа Флойда 25 травня 2020 року в штаті Міннесота під час затримання. Цей момент було зафіксовано на камеру та показано в соціальних мережах. Сторона звинувачення вимагала для підсудного 30 років в’язниці.

Через вбивство афроамериканця по всій країні спалахнули масові акції протесту та безлади під гаслом Black Lives Matter.

Звинувачення в зв’язку з загибеллю Джороджа Флойда було також пред’явлено ще трьом поліцейським. Джей Александер Кунг, Ту Тао та Томас Лейн звинувачуються за двома пунктами – пособництво та підбурювання до ненавмисного вбивства другого ступеня та ненавмисне вбивство. Вони постануть перед судом у березні 2022 року.