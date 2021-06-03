Сторона обвинувачення вимагає засудити екс-поліцейського Дрейка Шовіна до 30 років в’язниці за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання.

Обвинувачення розцінює дії екс-правоохоронця як обурливе зловживання службовими повноваженнями.

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Натомість захист підсудного просить суд врахувати час, який Шовін вже провів під вартою, і замінити покарання умовним терміном.

Адвокат поліцейського Ерік Нельсон також звертає увагу на вік обвинуваченого та відсутність судимостей.

За його словами, Дрейк Шовін є частиною несправної системи, а у в’язниці він може зазнати нападу.

Вбивство Джорджа Флойда

25 травня 2020 року поліцейський Дрейк Шовін у штаті Міннесота задушив афроамериканця Джорджа Флойда.

Усе, що відбувалося, зафільмував перехожий та виклав відео в мережу. Справа набула такого розголосу, що по всій країні спалахнули протести проти поліцейського свавілля щодо темношкірих.

Протести спричинили хвилю мародерства та руйнувань, а їх гаслом стала фраза Black Lives Matter.