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Факти / Світ
Марія Степанюк |

На Гаїті викрали групу священнослужителів з метою викупу

На Гаїті 11 квітня викрали сімох католицьких священнослужителів, зокрема двох громадян Франції. Про це заявив речник Єпископської конференції острівної країни.

Священнослужителі

П’ять священників та дві монахині були викрадені у комуні Круа-де-Букет, що на сході від столиці Порт-о-Пренс.

Священник Лауджер Мазиле розповів, що викрадачі вимагають викуп у розмірі $1 млн за усіх.

Поліція підозрює, що до викрадення може бути причетне місцеве озброєне угрупування 400 Mawozo. Саме ця банда займається викраденням людей.

Викрадення людей з метою викупу почастішали за останні місяці в Порт-о-Пренсі та інших провінціях, що свідчить про зростаючий вплив збройних банд у карибській країні.

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Наприкінці березня бандити на Гаїті намагалися викрасти збірну Белізу, яка прибула до Порт-о-Пренса на матч відбору до чемпіонату світу 2022 року. Озброївшись, вони влаштували засідку і напали на автобус. Поліція оперативно відреагувала і трагедії вдалося уникнути.

У березні влада Гаїті оголосили надзвичайний стан терміном на місяць, щоб відновити державну владу у районах, що контролюються бандами, зокрема у столиці.

Напад на танкер Davide B

На початку березня дев’ять озброєних піратів у Гвінейській протоці напали на танкер Davide B з прапором Мальти.

Вони викрали 15 з 21 члена екіпажу: на судні перебували українські, румунські та філіппінські моряки.

Джерело: France24

Фото: Depositphotos

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