Через глобальну пандемію коронавірусу в світі, протягом 2020 року 23 млн дітей по усьому світу пропустили планову вакцинацію, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я та дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ.

Ця кількість майже на 4 млн осіб більше, ніж у 2019 році.

Близько 17 млн з цих дітей не отримали жодної дози вакцини від жодного захворювання протягом року, що значно погіршує ситуацію.

Діти, які не зробили жодного планового щеплення живуть здебільшого у країна, де іде війна та панує бідність.

Найбільше постраждали діти у Південно-Східній Азії і Східному Середземномор’ї.

Керівник департаменту ВООЗ по імунізації Кейт О’Брайен заявила, що таке зниження показників імунізації серед дітей відкидає нас на десятиріччя назад.

У зв’язку з цим, деякі захворювання, зокрема кір, дифтерія, правець та поліомієліт повертаються у вигляді спалахів.

Для країн зі слабкою системою охорони здоров’я такі випадки можуть бути катастрофічними.

На сьогодні вже зафіксовані перші потужні спалахи кору у Афганістані, Малі, Сомалі та Йемені.

Джерело: ООН ЮНІСЕФ