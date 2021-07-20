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Факти / Світ
Максим Зайченко |

Жертвами повеней в Європі вже стали понад 200 осіб

наводнение в венеции 2019

В Європі продовжує бушувати негода. Жертвами повеней вже стали понад 200 людей, понад 700 постраждали.

Рятувальники досі розшукують десятки людей, які вважаються зниклими безвісти.

У результаті безперервних дощів Німеччина зіткнулася з найбільшим стихійним лихом за останні десятиліття. Влада країни заявила про загибель щонайменше 117 осіб в Рейнланд-Пфальц. Так, число підтверджених смертей склало 196 осіб, а ще 749 отримали травми.

Ще 46 людей загинули в сусідній землі Північний Рейн-Вестфалія, двоє людей загинули в Баварії.

У Бельгії в результаті повеней загинула 31 людина. 

Рятувальники досі розшукують 170 осіб, яких оголосили зниклими безвісти в землі Рейнланд-Пфальц.

У Північному Рейні-Вестфалії поліція повідомила, що досірозшукує щонайменше 150 осіб.

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Фото: Dreamstime

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