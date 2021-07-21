Радник державного секретаря США Дерек Шолле спростував інформацію, опубліковану виданням Politico, що США просять Україну не висловлювати критики проти російського газогону Північний потік-2.

За словами Шолле, Штати не тиснуть на Україну, адже мають намір будувати партнерські стосунки і разом відстоювати спільні інтереси та цінності.

– Україна – демократична країна, у неї є свій голос.

Дерек Шолле також роз’яснив чутки щодо того, що США та Німеччина розробили план економічної підтримки України після запуску Північного потоку-2.

Радник Держдепу підтвердив такі дані, але деталей не розкрив. За його словами, підтримка сектору буде істотною та гарантуватиме Україні енергетичну незалежність.

20 липня мережею поширилася стаття американського політичного видання Politico. Журналісти, посилаючись на власні джерела, заявили, що США нібито тиснуть на українську владу.

Під час активних переговорів із німцями щодо Північного потоку-2 американці закликають Україну не критикувати газогін.

Адміністрація Джо Байдена, за даними видання, пригрозила Києву погіршенням стосунків. Українська сторона від цього не у захваті.