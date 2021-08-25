Польський депутат Франтішек Стерчевскі з якимось пакунком біжить, падає і знову підіймається, а за ним гоняться кілька правоохоронців. Ці кадри погоні потрапили в мережу.

Franciszek Sterczewski podjął się zadania niemożliwego do wykonania. Więcej dziś w programie. pic.twitter.com/G7uj9CRIZi — Szkło Kontaktowe (@SzkKontaktowe) August 24, 2021

Стерчевскі просто хотів допомогти мігрантам і передати їм пакунок з ліками. Але ця спроба виявилася безуспішною. Прикордонники затримали польського депутата.

На польсько-білоруському кордоні зараз живуть кілька десятків мігрантів. Така ситуація склалася через те, що нинішній режим Білорусі сприяє незаконній міграції до ЄС. Білоруські прикордонники пропускають мігрантів через свій кордон, а назад – ні.

– У людей, які потрапили до пастки, немає ні їжі, ні води. Щонайменше чотири людини потребують негайної медичної допомоги. Тому я сьогодні зробив усе можливе, щоб доставити навіть сітку з продуктами і ліками. Майже встиг, – написав політик у соцмережі.

Член Громадської коаліції Франтішек Стерчевскі обраний депутатом сейму у 2019 році. З того часу регулярно з’являється в ЗМІ через свою нестандартну поведінку.

Він не тільки політик, а ще й активіст. Виступав за незалежність судів, брав участь в протестах педагогів, бореться за збереження навколишнього середовища, тому їздить на велосипеді.

Відзначився депутат і тим, що прийшов до сейму в пошарпаних кросівках. Стерчевскі пояснив, що у нього не було часу купити нові, а у депутата має бути зручне взуття, щоб їздити на зустрічі з виборцями

Фото: скрін відео Szkło Kontaktowe