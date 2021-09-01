США протягом семи років надали Україні допомогу на суму $4,9 млрд. Такі цифри в студії Фактів ICTV озвучив прес-аташе посольства США Деніел Лангенкамп.

– Це 3 тис. грн на кожного громадянина. Це важливе вкладення для того, щоб Україна досягла успіху, і США продовжуватимуть надавати допомогу, – запевнив він.

Прес-аташе наголошує, що Сполучені Штати підтримують територіальну цілісність України та її орієнтацію на Захід.

– Ми багато про це говоримо. Зусилля України йти на Захід та втілювати реформи – дуже важливі, адже потрібно інтегруватися до ЄС. Українцям вдалося багато чого досягти протягом останніх семи років. І ми віримо, що вони досягнуть успіху, – заявив Деніел Лангенкамп.

Важливою для США, на переконання прес-аташе, є і зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка відбудеться 1 вересня в Овальному кабінеті Білого дому о 21.00 за київським часом.

Джо Байден, стверджує він, дуже цінує особисті відносини з Україною й хоче покращити їх у найближчі місяці та роки.

Нагадаємо, що Європейський Союз із 2014 року надав Україні понад €16 млрд. Про це під час виступу на саміті Кримська платформа в Києві 23 серпня повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель.

Кошти виділили в межах безпрецедентної підтримки України та співпраці за Угодою про асоціацію.

Ці заходи ЄС запровадив, щоб допомогти Україні долати наслідки агресії Російської Федерації.