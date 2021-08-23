Європейський Союз із часу анексії Криму в 2014 році надав Україні понад €16 млрд. Такі цифри озвучив під час саміту Кримська платформа 23 серпня президент Європейської ради Шарль Мішель.

Кошти виділили в межах безпрецедентної підтримки України та співпраці за Угодою про асоціацію.

Ці заходи, за словами Шарля Мішеля, ЄС запровадив, щоб допомогти Україні долати наслідки агресії.

Президент Європейської ради переконаний: позиція щодо Криму повинна лишатися на високому рівні в міжнародному порядку денному.

– Європейський Союз засвідчує незмінну політичну підтримку із цього питання. Ми хочемо таким чином реагувати на загрозу міжнародному порядку. І для цього ми маємо залучати якомога ширші ресурси до підтримки цілісності України та невизнання анексії Криму, – додав президент Європейської ради.

Шарль Мішель наголосив: на саміт Кримська платформа він прибув, щоб підтвердити незмінну позицію Євросоюзу про невизнання незаконної анексії Криму та Севастополя Росією.

– Ми продовжуватимемо політику невизнання й будемо й далі виступати проти будь-яких порушень міжнародного права. Наша мета – зробити так, щоб незаконна анексія ніколи не стала легітимізованою, – зауважив він.

На установчий саміт Кримська платформа до Києва прибули учасники із 45 країн.

Вони підписали відкриту декларацію, у якій засудили порушення та обмеження прав людини в Криму, мілітаризацію півострова, перешкоджання правам та свободам судноплавства, зміну демографічної структури півострова шляхом переселення громадян РФ у Криму.

Ухвалена на саміті декларація відкрита для підписання інших держав, які не змогли прибути до Києва 23 серпня.